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Burayı görmek isteyen kilometrelerce yürüyor!

21.02.2021 17:31 | Son Güncelleme:
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Burayı görmek isteyen kilometrelerce yürüyor!

Aydın'daki Güney Şelalesi, buz gibi akan suyuyla yaz kış doğaseverleri ağırlıyor. Bozulmamış bitki örtüsüyle görenleri mest eden Madran Çayı'nın üzerindeki şelale, 25 metre yüksekten çağlayan şeklinde akıyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçe merkezine 20 kilometre mesafedeki Güney Mahallesi sınırları içinde bulunan Güney Şelalesi, bozulmamış doğal güzelliğiyle görenleri etkiliyor. Madran Dağı'nın zirvelerinden topladığı suları Madran Çayı'na taşıyan derenin üzerinde bulunan Güney Şelalesi bölgenin en serin yerlerinden birisi olarak biliniyor. Dar, patika ve orman yollarından geçilerek ulaşılan bölgede, Madran Dağı'nın zirvesinden eriyen karlardan oluşan sular yaklaşık 25 metre yüksekten çağlayanlar şeklinde akıyor. Girintili çıkıntılı kayalıklardan akan bu çağlayanların en büyüğü Güney Şelalesi, doğa ve fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor.

'ARAÇLA ULAŞIM ZOR'

Araçla ulaşımın zor olduğu şelaleye yaklaşık 8 kilometre yürüyerek ulaşılabiliyor. Şelaleyi yakından incelediğini ifade eden Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, "Aydın, sadece bir medeniyet tarihi şehri olmasıyla ve aynı zamanda doğal güzellikleriyle öne çıkan Türkiye'nin en önemli illerinden biridir. Bozdoğan'daki Güney Şelalesi de bu güzelliklerin önemli bir parçasıdır. Şelalemizi inceledik, bizi adeta büyüledi. Muazzam bir doğal güzelliğe sahip. Buraya gelip de etkilenmeyecek bir doğasever olduğunu düşünmüyorum. Muhteşem bir şelale. Dağ yolları ve patikasıyla bize resmettiği bu potansiyeli tüm doğasever ziyaretçilerin ilgisine sunuyorum. Karşılaştıkları manzara onları çok etkileyecektir. Doğaseverleri, tatilcileri ve turistleri Güney Şelalemizi görmeye davet ediyorum" dedi.

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DHA

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