Burca özel renklerle daha çarpıcı görünmek mümkün! Aslan ve boğalar...

İster duygusal bir balık olun, ister karizmatik bir aslan… Herkes için ideal bir renk mevcut. Siz de burcunuzla uyumlu olan renkleri yaşamınıza dahil edebilir ve gücünüze güç katabilirsiniz.

KOÇ

Tutkulu ve biraz inatçı. Macerayı ve rekabeti sever, bağımsız olmaktan zevk alır. Koç burcu için uygun renk, kırmızı. Heyecanın, tutkunun ve cesaretin sembolü olan kırmızı, bu burç için ideal.

BOĞA

Güvenilir ve yaratıcı. Doğa tutkunu olarak da öne çıkan boğalar için en uygun renk yeşil. Boğalar, yeşil rengi evlerinde veya kıyafetlerinde tercih ederek kendilerini daha canlı ve enerjik hissedebilirler.

İKİZLER

Canlı ve konuşkan kişilik özelliklerinin yanında, bazen meraklı ve düşünceli olabilir. Sarı renk, ikizlerle uyum içindedir. Sarı pozitif enerji sunduğu için ev ve ofiste bu renge ağırlık verilebilir.

YENGEÇ

Duygusal ve empatik olan yengeç, dünyayı hissederek yaşar. Yengeç için en ideal renkler, gümüş veya metalik gri. Ay tarafından yönetilen bu burç, gümüş ya da metalik gri ile ruhsal anlamda kendini daha iyi hissedebilir.