Burçların En'leri! En şanslı, en çapkın, en güvenilir, en seksi burçlar ve daha fazlası

Astroloji ve burçlar pek kişi tarafından yakından takip ediliyor. Burçlar ile ilişkilerdeki uyum, arkadaşlıklardaki anlaşma yüzdesi gibi bir çok konu hesaplanabiliyor. Bir de burçların en şanslısı, en güveniliri, en çapkını şeklinde paylaşılan bir liste bulunuyor. Siz de burcunuzun en açığa çıkan özelliğini merak ediyorsanız haberin devamını okuyabilirsiniz.
En Aktif Burç: Koç, ikizler ve Aslan
En Şanslı Burç: Yay, ikizler ve Boğa
En Deli Burç: Koç, Yay ve İkizler
En Çapkın Burç: Terazi ve Yay
En Güvenilir Burç: Oğlak ve Başak
En Dikkatli Burç: Başak ve İkizler
En Eğlenceli Burç: İkizler, Yay ve Koç
En Sevilen Burç: Boğa, Aslan ve Terazi
En Ezilen Burç: Yengeç
En Alıngan Burç: Akrep, Balık, Aslan
En Gizemli Burç: Oğlak, Akrep ve Yay
En Akıllı Burç: İkizler, Balık
En Aranılan Burç: Boğa, Kova ve Terazi
En Değerli Burç: Boğa ve Yengeç
En Zengin Burç: Boğa, Yengeç
En Üretken Burç: Kova, Başak ve Aslan
En Dalgacı Burç: İkizler, Yay ve Teraz ve Kova
En Egolu Burç: Koç ve Aslan
En Evcimen Burç: Yengeç ve Boğa
En Anlayışlı Burç: Akrep ve Balık
En Güçlü (Fiziksel) Burç: Alan, Koç
En Güçlü Burç (Duygusal): Oğlak, Yay
En Ateşli Burç: Aslan
En Canlı Burç: Koç, Terazi ve Yay
En Şanssız Burç: Yengeç ve Terazi
En Soğuk Burç: Başak, Oğlak
En Çok Espri Yapan Burç: Yay ve Yengeç
En Katı Burç: Oğlak, Balık
En Yönetici Burç: Koç, Oğlak, Aslan
En Seki Burç (Kadın): Yengeç, Balık, İkizler ve Akrep
En Yakışıklı Burç: Koç, Boğa, Oğlak ve Yay
En Sanatkar Burç: Boğa, Yay, Balık ve Terazidir
En Bencil Burç: Koç
En Kıskanç Burç: Yengeç ve Akrep
En Başarılı Burç: Oğlak
En Alımlı Burç: Akrep ve Boğa
En Sinirli Burç: Koç, Yay ve Aslan
En Başarılı Burç: Oğlak, Başak ve Kova
En Duygusal Burç: Oğlak Akrep ve Yay içinde yaşar. Yengeç ve Balık dışa vurur.
En Sakin Burç: Kova ve Boğa
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