Burçların En'leri! En şanslı, en çapkın, en güvenilir, en seksi burçlar ve daha fazlası

Astroloji ve burçlar pek kişi tarafından yakından takip ediliyor. Burçlar ile ilişkilerdeki uyum, arkadaşlıklardaki anlaşma yüzdesi gibi bir çok konu hesaplanabiliyor. Bir de burçların en şanslısı, en güveniliri, en çapkını şeklinde paylaşılan bir liste bulunuyor. Siz de burcunuzun en açığa çıkan özelliğini merak ediyorsanız haberin devamını okuyabilirsiniz.

BURÇLARIN EN'LERİ

En Aktif Burç: Koç, ikizler ve Aslan

En Şanslı Burç: Yay, ikizler ve Boğa

En Deli Burç: Koç, Yay ve İkizler

En Çapkın Burç: Terazi ve Yay

En Güvenilir Burç: Oğlak ve Başak

En Dikkatli Burç: Başak ve İkizler

En Eğlenceli Burç: İkizler, Yay ve Koç

En Sevilen Burç: Boğa, Aslan ve Terazi

En Ezilen Burç: Yengeç

En Alıngan Burç: Akrep, Balık, Aslan

En Gizemli Burç: Oğlak, Akrep ve Yay

En Akıllı Burç: İkizler, Balık

En Aranılan Burç: Boğa, Kova ve Terazi

En Değerli Burç: Boğa ve Yengeç

En Zengin Burç: Boğa, Yengeç

En Üretken Burç: Kova, Başak ve Aslan

En Dalgacı Burç: İkizler, Yay ve Teraz ve Kova

En Egolu Burç: Koç ve Aslan

En Evcimen Burç: Yengeç ve Boğa

En Anlayışlı Burç: Akrep ve Balık

En Güçlü (Fiziksel) Burç: Alan, Koç

En Güçlü Burç (Duygusal): Oğlak, Yay

En Ateşli Burç: Aslan

En Canlı Burç: Koç, Terazi ve Yay

En Şanssız Burç: Yengeç ve Terazi

En Soğuk Burç: Başak, Oğlak

En Çok Espri Yapan Burç: Yay ve Yengeç

En Katı Burç: Oğlak, Balık

En Yönetici Burç: Koç, Oğlak, Aslan

En Seki Burç (Kadın): Yengeç, Balık, İkizler ve Akrep

En Yakışıklı Burç: Koç, Boğa, Oğlak ve Yay

En Sanatkar Burç: Boğa, Yay, Balık ve Terazidir

En Bencil Burç: Koç

En Kıskanç Burç: Yengeç ve Akrep

En Başarılı Burç: Oğlak

En Alımlı Burç: Akrep ve Boğa

En Sinirli Burç: Koç, Yay ve Aslan

En Başarılı Burç: Oğlak, Başak ve Kova

En Duygusal Burç: Oğlak Akrep ve Yay içinde yaşar. Yengeç ve Balık dışa vurur.

En Sakin Burç: Kova ve Boğa



