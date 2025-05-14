Burcuna göre moda stilini tahmin ediyoruz!

Dolabın karşısında durup “Bugün ne giysem?” diye iç geçirdiğin o anlar var ya... İşte orada bir yerlerde burcun parmağını kaldırıp “Ben karışayım mı?” diyor olabilir. Tarz meselesi kişisel tabii ama burçların da kendine göre bir giyim enerjisi var. Bazısı rahatına bakar, bazısı modaya kafa tutar, bazıları da modanın ta kendisidir zaten. Bu konuda burcuna bakıp moda anlayışını tahmin edeceğiz!
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