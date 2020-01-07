Burcunuzu bugün neler bekliyor? 7 Ocak 2020 günlük burç yorumları

7 Ocak Salı yani yeni ayın yedinci günü için günlük burç yorumları ve Ocak ayının burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik.

KOÇ

Güne çok sakin bir başlangıç yapacaksınız. Ancak ilerleyen günlerde aktivitesi bol zamanlar geçireceksiniz. Sezgisel seviyeleriniz şu an tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Devamı

BOĞA

Kendinizi ruhsal ve bedensel açıdan dengede ve rahat hissediyorsunuz. Yükselen enerji düzeyinizle işyerinizde atılım gerçekleştirebilir ve boş vakitlerinizde sizi tatmin edecek etkinliklerde bulunabilirsiniz. Devamı

İKİZLER

Eğer insanlar hayattan istedikleriniz konusunda sizi kısıtlıyorsa onlardan uzaklaşın. Hedefleriniz, istekleriniz ve umutlarınız size aittir! Devamı

YENGEÇ

Bir noktada, popülerlik bir nimetten ziyade bir yük haline gelir. Partiler, davetler... İnsanları mutlu etmek içi nütün etkinliklere aynı zamanda katılmazsınız. Devamı