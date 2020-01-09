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  4. Burcunuzu bugün neler bekliyor? 9 Ocak 2020 Perşembe günlük burç yorumları

Burcunuzu bugün neler bekliyor? 9 Ocak 2020 Perşembe günlük burç yorumları

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9 Ocak Perşembe günlük burç yorumlarınızı okumadan güne başlamayın. 9 Ocak 2020 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde!

Burcunuzu bugün neler bekliyor? 9 Ocak 2020 Perşembe günlük burç yorumları

9 Ocak Perşembe yani yeni ayın dokuzuncu günü için günlük burç yorumları ve Ocak ayının burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik.

KOÇ

Bugün birisi dikkatinizi çekme konusunda oldukça ısrarlı olabilir. Gün boyunca mutlu anlar yaşayabilirsiniz. Devamı

BOĞA

Bugün ev temizleme gününüz olabilir. Bir süredir gözardı ettiğiniz işler şimdi karşınızda duruyor. İster temizlik gerektiren işler, isterseniz de iş yerinizde bekleyen işler olsun harekete geçme zamanı. Devamı

İKİZLER

Beklentileriniz gerçekleşmek üzere görünüyor. İş ilişkilerinizi geliştirip yeni iş fırsatları bulabilirsiniz. Devamı

YENGEÇ

Bugün yaratıcılığınız oldukça üst seviyede. ve ne kadar rahatsız edici olursa olsun, bir şey yaratmanız için gereken dürtüleri takip etmelisiniz. Devamı

ASLAN

Ne yaptığınızı biliyorsunuz, bu yüzden kontrolü ele geçirmek ve işleri doğru yöne itmekte tereddüt etmeyin. İnsanlar liderlik özelliklerinizi biliyor ve sorumlu olmanız gerektiğini düşünüyorlar. Devamı

BAŞAK

Son zamanlarda son derece sıkı çalışıyorsunuz gibi görünüyor. Bir promosyon olmasa da, kesinlikle bir zam alacaksınız. Devamı

2020 Ocak ayı aylık burç yorumları2020 Ocak ayı aylık burç yorumları

TERAZİ

Projelerin gevşek uçlarını daha sağlam bağlama zamanı. Bunu böyle yaparsanız heyecan verici yeni projelere yer açabilirsiniz. Devamı

AKREP

Önemsiz posta ve birkaç telefon talebi, yoğun iş trafiğiniz arasında can sıkıcı olabilir. Kendi işlerinizi idare etmek için zaman bulmakta zorluk çekiyorsunuz. Devamı

YAY

Disiplin konusunda biraz zorlanıyor musunuz? Dağınık bir araba veya yatak odası dünyanın sonu değil ancak mutfağınızdaki kötü kokular sorun olabilir. Devamı

OĞLAK

Bugün bağırsağınıza olan güveninizi kaybetmeyin, çünkü bazı hoş olmayan insanlardan uzak durmanıza yardımcı olacaktır. Devamı

KOVA

Her zaman var olduğunu bildiğiniz o iç kaynağa ulaşmanın zamanı geldi. İyileşme yeteneğiniz olağanüstü ve artık onu reddetmenin bir anlamı yok. İyi haber, kendinize güveniniz artıyor. Kötü haber şu ki, bazı insanlar bunun çok fazla olduğunu düşünüyor olabilir! Devamı

BALIK

Önünüzde hatırı sayılır miktarda çalışmanız gereken konu var. Ancak bunun üstesinden geleceğinizi biliyorsunuz. Yapmanız gerekenleri liste haline getirmeniz işe yaracaktır. Devamı

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12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak?
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