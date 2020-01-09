Burcunuzu bugün neler bekliyor? 9 Ocak 2020 Perşembe günlük burç yorumları

9 Ocak Perşembe yani yeni ayın dokuzuncu günü için günlük burç yorumları ve Ocak ayının burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik.

KOÇ

Bugün birisi dikkatinizi çekme konusunda oldukça ısrarlı olabilir. Gün boyunca mutlu anlar yaşayabilirsiniz. Devamı

BOĞA

Bugün ev temizleme gününüz olabilir. Bir süredir gözardı ettiğiniz işler şimdi karşınızda duruyor. İster temizlik gerektiren işler, isterseniz de iş yerinizde bekleyen işler olsun harekete geçme zamanı. Devamı

İKİZLER

Beklentileriniz gerçekleşmek üzere görünüyor. İş ilişkilerinizi geliştirip yeni iş fırsatları bulabilirsiniz. Devamı

YENGEÇ

Bugün yaratıcılığınız oldukça üst seviyede. ve ne kadar rahatsız edici olursa olsun, bir şey yaratmanız için gereken dürtüleri takip etmelisiniz. Devamı

ASLAN

Ne yaptığınızı biliyorsunuz, bu yüzden kontrolü ele geçirmek ve işleri doğru yöne itmekte tereddüt etmeyin. İnsanlar liderlik özelliklerinizi biliyor ve sorumlu olmanız gerektiğini düşünüyorlar. Devamı