BURDUR BAYRAM NAMAZI SAATİ: Burdur'da bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı farz mı? Diyanet takvimine göre il il namaz vakitleri

Burdur bayram namazı vakti araştırılıyor. Bayram namazı, Ramazan Bayramı 1. gün sabahı kılınıyor. Ramazan ayı, bayram namazının kılınmasıyla uğurlanacak. Vatandaşlar Burdur ve ilçelerinin bayram namazı saatlerini araştırıyor. İşte Burdur bayram namazı vakti ve bayram namazı ile ilgili detaylar...

BURDUR'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet takvimine göre il il bayram namazı saatleri belli oldu. Burdur bayram namazı saati 06:47 olarak açıklandı.

Burdur Ağlasun bayram namazı saati: 06:46

Burdur Altınyayla bayram namazı saati: 06:51

Burdur Bucak bayram namazı saati: 06:46

Burdur Çavdır bayram namazı saati: 06:50

Burdur Çeltikci bayram namazı saati: 06:46

Burdur Gölhisar bayram namazı saati: 06:50

Burdur Karamanlı bayram namazı saati: 06:49

Burdur Kemer bayram namazı saati: 06:48

Burdur Tefenni bayram namazı saati: 06:49

Burdur Yeşilova bayram namazı saati: 06:49

BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir. Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır.





