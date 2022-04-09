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Burdur'da cani eş restoranı kana buladı! Eşini öldürdü, kayınbiraderini hedef aldığı sırada...

09.04.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da 35 yaşındaki Nurcan Seçer, eşi Serhan Seçer tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. Uzaklaştırma kararı olan Seçer daha sonra kayınbiraderine ateş etmek için harekete geçti ancak tüfek tutukluk yaptı. Kaçan Serhan Seçer bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Seçer çiftinin bir süredir ayrı yaşadıkları belirtildi.

Burdur'da cani eş restoranı kana buladı! Eşini öldürdü, kayınbiraderini hedef aldığı sırada...

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Burdur Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Serhan Seçer, elinde tüfek, yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı eşiyle birlikte işlettiği restorana gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için iş yerine girmesi yasak olan Seçer, eşi Nurcan Seçer’e ateş etti.

KARISINI ÖLDÜRDÜ, HEDEFİNDE KAYINBİRADERİ VARDI

Çenesine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 1 çocuk annesi Nurcan Seçer kanlar içinde yere yığılırken, Serhan Seçer, bu kez yaklaşık 300 metre mesafede, Gazi Caddesi'nde kayınbiraderi Ö.K.'ye ait iş yerine gitti. Kayınbiraderine ateş etmek isteyen Serhan Seçer'in tüfeği tutukluk yaptı. Aynı caddede işletmesi bulunan babası Şeref Seçer, oğlunu görüp tüfeği elinden aldı.

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Çağırılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan Seçer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaçan Serhan Seçer bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Serhan ile Nurcan Seçer çiftinin bir süredir ayrı yaşadıkları belirtildi.

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(DHA)

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