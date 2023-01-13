HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Burdur'da şüpheli çanta paniği! Cadde trafiğe kapandı

Burdur'da şüpheli çanta paniği! Cadde trafiğe kapandı

13.01.2023 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da ara sokakta bulunan şüpheli spor çanta polisi harekete geçirdi. Fünye ile kontrollü olarak patlatılan çantanın içerisinden spor malzemeleri çıktı.

Burdur'da şüpheli çanta paniği! Cadde trafiğe kapandı

Olay, saat 20.35 sularında Burdur merkez Atatürk ve Şentürk Caddesi’nin kesişiminde meydana geldi. Sokak ortasında bulunan spor çantadan şüphelenen polis ekipleri alarm durumuna geçti. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, Atatürk Caddesi’ni trafiğe kapattı.

Olay yerine sevk edilen bomba imha ekipleri şüpheli çanta çevresinde ilk kontrolü yaptıktan sonra özel kıyafetlerini giyerek çantanın altına fünyeyi dikkatli bir şekilde yerleştirdi. Kontrollü patlama anonsu sonrasında spor çanta fünye ile patlatıldı.

g2

İÇİNDE SPOR MALZEMESİ ÇIKTI

Patlamanın ardından çantayı kontrol eden ekipler içinde spor malzemeleri olduğunu belirledi. Tehlikeli bir durumun olmadığı anlaşılınca yol tekrar trafiğe açıldı. Tüm yaşananları vatandaşlar dikkatli gözlerle takip etti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bartın'da firari hükümlü yakalandı!Bartın'da firari hükümlü yakalandı!
İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdiİstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi
2018 seçimleri ile kıyas yaparak duyurdular!2018 seçimleri ile kıyas yaparak duyurdular!
Anahtar Kelimeler:
Burdur çanta

En Çok Okunan Haberler

Skandal görüntüler sonrası İsveç'ten "tehlike" mesajı!

Skandal görüntüler sonrası İsveç'ten "tehlike" mesajı!

Röportaj yapmak isteyen muhabire çirkin hakaret!

Röportaj yapmak isteyen muhabire çirkin hakaret!

Yeşilçam'ın erotik güzeli değişimiyle şoke etti!

Yeşilçam'ın erotik güzeli değişimiyle şoke etti!

Baldızının çıplak pozlarına yorum yağdı

Baldızının çıplak pozlarına yorum yağdı

'Gümüş ve altın çıkıyor' Sahilin rengini görünce... Definecilerin akını

'Gümüş ve altın çıkıyor' Sahilin rengini görünce... Definecilerin akını

Topu 5 lidere attı! "Rahat seçilir, en iyi şekilde yönetirim"

Topu 5 lidere attı! "Rahat seçilir, en iyi şekilde yönetirim"

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.