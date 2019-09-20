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Burdur Gölü'ne dikkat çekmek için yamaç paraşütü ile uçtular

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 17:44 | Son Güncelleme

Burdur Yamaç Paraşütü ve Havacılık Kulübü Başkanı Muhammet Erşen: - "12 ilden 60 sporcunun katıldığı bu müsabakayla özellikle Salda Gölü ve Burdur Gölü kıyısında da yamaç paraşütü sporunun yapıldığını tüm Türkiye'ye göstermiş oluyoruz"

Burdur Gölü Festivali'nde yamaç paraşütü yarışı gerçekleştirildi.

Avşar Tepesi'nden havalanan 60 sporcu, Burdur Gölü manzarası eşliğinde uçuşlarını gerçekleştirerek Halk Plajı'ndaki hedef dairesine iniş yapmaya çalıştı.

Yarışmada birinci Burdur'dan Yılmaz Bedir, ikinci Denizli'den Mustafa Çırak ve üçüncü Nevşehir'den İdris Güzeller oldu.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yaptığı açıklamada, festivalin ikinci gününde etkinliklerin yamaç paraşütü yarışlarıyla devam ettiğini söyledi.

Burdur Gölü'ne dikkati çekmek için festivalin her yıl geleneksel olarak düzenlendiğini belirten Ercengiz, "Birtakım sportif, kültürel ve sanatsal etkinlikleri icra ediyoruz. Bu yıl sportif faaliyetlerimizin içine yamaç paraşütü yarışmasını da ilave ettik." dedi.

Burdur Yamaç Paraşütü ve Havacılık Kulübü Başkanı Muhammet Erşen de yamaç paraşütü sporu için Burdur'un elverişli olduğunu ifade etti.

Müsabakanın bu sporu yapan pilotların kaynaşmasına da vesile olduğunu aktaran Erşen, "12 ilden 60 sporcunun katıldığı bu müsabakayla özellikle Salda Gölü ve Burdur Gölü kıyısında da yamaç paraşütü sporunun yapıldığını tüm Türkiye'ye göstermiş oluyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe Burdur Valisi Hasan Şıldak da katıldı.

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Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz Burdur burdur gölü yamaç paraşütü

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