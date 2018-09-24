Burdur Gölü'nün sularının çekilmesi

AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Burdur Gölü'yle ilgili projelerin takipçisi olduklarını belirterek, "Burdur Gölü'nün kurumaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

AK Parti Burdur İl Başkanlığı, Burdur Gölü'ndeki buharlaşma ve gölün suyunun azalmasına dikkat çekmek için göl kıyısında basın açıklaması yaptı.

Uğur, partililer adına yaptığı konuşmada, son zamanlarda artan küresel ısınma kaynaklı kuraklığa dikkati çekti.

Dünya genelinde yaşanan bu kuraklığın Burdur Gölü'ne de etkileri olduğununu ifade eden Uğur, buna bağlı olarak gölü besleyen kaynakların da yetersizliğinden dolayı gölün sularının çekildiğini söyledi.

Uğur, Burdur Gölü ile ilgili neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Bizler bu tip konularda dertliyiz. Biz bu işi ders edindik, bu sorunu önemsiyoruz." dedi.

Gölün kurumasını engellemek için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) çalışmalarının devam ettiğini belirten Uğur, yapılan çalışmalarla ilgili şunları kaydetti:

"Burdur Gölü AR-GE çalışmaları kapsamında gölde buharlaşmanın azaltılması için pilot ölçekli dört havuzun yapımı devam ediyor. Gölümüzden alınacak suyla havuzumuzun birinde buharlaşma oranının ne kadar olduğu, diğerinde kimyasal karıştırılarak buharlaşmayı ne kadar önleyebiliriz, bir diğerinde plastik toplarla buharlaşmayı ne kadar engelleyebiliriz ve son havuzda ise güneş panelleriyle buharlaşma ne kadar engellenebilir, bunlarla ilgili istatistikler bir yıl boyunca tutulacak. Çıkan bilgi doğrultusunda ne gibi önlemler alınacağına karar verilmiş olunacak."