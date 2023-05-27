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BURDUR SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanlığı ikinci tur Burdur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 28 Mayıs canlı oy oranları Mynet.com'da!

27.05.2023 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur seçim sonuçları 2023 ilgiyle takip ediliyor. 28 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turu gerçekleşecek. Oy pusulasında Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun resim ve isimleri yer alacak. Oy kullanmak isteyen vatandaşlar önceden belirlenen okul ve ilgili numaralı sandığa giderek oy kullanabilecekler. Peki, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur Burdur seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

BURDUR SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanlığı ikinci tur Burdur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 28 Mayıs canlı oy oranları Mynet.com'da!

Burdur seçim sonuçları ve oy oranları araştırmaları hız kazandı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sona ermesiyle beraber Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları yayımlanacak. Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarına dair tüm detaylar Mynet.com'da olacak. İşte 28 Mayıs Burdur seçim sonuçları ve oy oranları ekranı...

BURDUR SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21:00'den sonra açıklanmaya başlayacak. Burdur seçim sonuçları ve oy oranlarının da belirlenen saatlerde açıklanması bekleniyor.

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Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

Burdur 14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan: 93.091 oyla yüzde 51.71, Kemal Kılıçdaroğlu: 73.600 oyla yüzde 40.89, Sinan Oğan: 11.832 oyla yüzde 6.57, Muharrem İnce: 1.494 oyla yüzde 0.83 oy aldı. Hiçbir aday yüzde 50+1'e ulaşamadığından Türkiye 28 Mayıs'ta tekrardan sandığa gidecek.

RTE - KK

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Burdur'un ilçeleri olan Merkez, Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni ve Yeşilova seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

28 MAYIS OY VERME SAATLERİ

Oy verme saatleri 08:00 - 17:00 olarak açıklandı. YSK'dan yapılan açıklamaya göre saat 17.00'den sonra gelen vatandaşlar oy kullanamayacak.

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Öte yandan oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.


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