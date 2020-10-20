HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Burdur Valisi: Vakaların yüzde 65’i virüsü akrabalarından kapmışlardır

Burdur Valisi: Vakaların yüzde 65’i virüsü akrabalarından kapmışlardır

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 14:41 | Son Güncelleme

Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentteki koronavirüs (Covid-19) hastalarının yüzde 65’inin, virüsü akrabalarından kaptığını belirterek, toplantı ve ziyaretlere bir süre ara verilmesi gerektiğini kaydetti.

Burdur Valisi: Vakaların yüzde 65’i virüsü akrabalarından kapmışlardır

Sosyal medya hesabından komşu ve akraba ziyaretlerinin bir süreliğine yapılmamasını gerektiğini paylaşan Burdur Valisi Ali Arslantaş, şu ifadeleri kullandı:

"Maske için teşekkürler ama mesafeye uymuyoruz. Apartman toplantıları, altın günleri, hasta ziyaretleri, komşu, esnaf ziyaretleri gibi alışkanlıklara lütfen ara verelim. İlimizde koronavirüse yakalanan hastalarımızın yüzde 65’i virüsü akrabalarından, ev ortamında kapmışlar. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürelim."

Aynı zamanda İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve beraberindekiler, cadde ve pazarlarda denetimlerine aralıksız devam ediyor. Esnafı ziyaret eden heyet, maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarıyor.

Öte yandan, salı günleri kurulan halk pazarında da maskesiz vatandaşlar içeriye alınmazken, kuralları ihlal edenler ise denetim ekipleri tarafından uyarılıyor.

2f5e2c14-9bf0-419b-8c95-51fcae001119

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duş sonrası olay poz! Duş sonrası olay poz!
Sağlık çalışanlarına ve ailelerine açıldıSağlık çalışanlarına ve ailelerine açıldı
Sahte içki nasıl anlaşılır? Uzmanlar uyardı!Sahte içki nasıl anlaşılır? Uzmanlar uyardı!
En Çok Okunan Haberler
Türkiye genelinde internet kesintisi
Türkiye genelinde internet kesintisi
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Altın tekrar hareketlendi
Altın tekrar hareketlendi
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Talu'nun zor anlar! 'Bir o.... buluyorlar' deyince şoke oldu
Talu'nun zor anlar! 'Bir o.... buluyorlar' deyince şoke oldu
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
Diğer Haberler
Bakan Kasapoğlu duyurdu! Gençlik kampları sağlık çalışanlarına ve ailelerine açıldı
Sağlık çalışanlarına ve ailelerine açıldı
Komşusunu öldürüp, cenazesine katılan sanık hakkında karar
Komşusunu öldürüp, cenazesine katılmıştı! Korkunç olayda yeni gelişme
Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı
Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı
Silivri'de fabrika yangını
Fabrika alev alev yanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Gayesi İslam’la ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır
Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Gayesi İslam’la ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır
Gazeteci Bekir Coşkun için ilk tören
Gazeteci Bekir Coşkun için ilk tören
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.