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Burdur'da 1 kişinin öldüğü trafik kazası MOBESE kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 10:34 | Son Güncelleme

Burdur'da 1 kişinin öldüğü trafik kazası MOBESE kamerasında

Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası MOBESE kamerasınca görüntülendi.

İlçede 6 Ekim'de İbrahim Koçak'ın hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı trafik kazasının MOBESE kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Koçak'ın kullandığı otomobil ile Mehmet Fidan yönetimindeki otomobilin çarpışma anı görülüyor. Çarpışma sonrası çevredeki vatandaşların olay yerine gittiği ve yaralılara yardım ettiği görüntülerde yer alıyor.

Kazada yaşamını yitiren Koçak'ın oğlu Yaşar Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza sırasında babasının kullandığı yolun kara yolu olarak görülmediğini söyledi.

Durumu Karayolları 13. Bölge Müdürlüğüne bildirmesinin ardından tali yolun kapatıldığını ileri süren Koçak, "Yetkililer bana burada yolun olmadığını söylediler, yıllardır bu yol açık. Hatta 'dur' levhası bile yapılmış, olmayan yola 'dur' levhası yapılır mı?" dedi.

Bucak'ta 6 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında İbrahim Koçak idaresindeki 15 EP 015 plakalı otomobil, TOKİ kavşağında, Mehmet Fidan yönetimindeki 15 ES 303 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada yaralanan İbrahim Koçak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı.

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Burdur kamera MOBESE trafik kazası

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