Burdur'da 110 bin metrekarelik alana spor kompleksi kuruldu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversite (MAKÜ) tarafından içinde fakülte, meslek yüksekokulu, spor okulları, stadyum, açık ve kapalı spor salonları ve yüzme havuzu bulunduran 110 bin metrekarelik alana devasa spor kompleksi kuruldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve MAKÜ'nün ortak hayata geçirdiği 110 bin metrekarelik alanda kurulan projenin içinde Spor Bilimleri Fakültesi, meslek yüksekokulu, 14 bin seyirci kapasiteli stadyum, 11 antrenman salonu, 2 bin 500 kişilik spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, açık spor sahaları ve 80 öğretim elemanı odası bulunuyor.

Kompleks, Burdur'un her türlü sportif organizasyonuna ev sahipliği yapan, amatör sporların gelişiminin merkezi olan ulusal ve uluslararası düzeyde takımların kamp yapabileceği bir merkez olarak planlandı.

- "Türkiye'de böyle bir merkez yok"

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, gazetecilerle kompleksi gezdikten sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'de böyle bir merkezin olmadığını, ABD'deki bir üniversitenin modelini Burdur'da uyguladıklarını söyledi.