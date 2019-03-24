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Burdur'da engelli kişi yangında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 16:28 | Son Güncelleme

Burdur'da engelli kişi yangında hayatını kaybetti

Burdur'un merkeze bağlı Düğer köyünde evinde yangın çıkan engelli kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Düğer köyünde yaşayan ve engelli olduğu öğrenilen Veli Özkan'ın (85) yalnız kaldığı evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Özkan'ı kurtarmak isteyen köylüler, alevler nedeniyle mutfak tüpünün patlamasıyla eve giremedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Evde bulunan Özkan'ın dumandan etkilenerek yaşamını kaybettiğini belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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