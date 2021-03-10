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  4. Burdur’da site bahçesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Burdur’da site bahçesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

10.03.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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Burdur’da bir sitenin bahçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.Aydınlıkevler Mahallesi’ndeki bir sitenin bahçesinde E.A.

Burdur’da bir sitenin bahçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Aydınlıkevler Mahallesi’ndeki bir sitenin bahçesinde E.A. (47) ve H.M. arasında çıkan kavgada E.A. sağ dizinden ve belinden darbe alırken, H.M. ise elinden ve bacağından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağ dizinden ve belinden yaralanan E.A, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. 15 DC 717 plakalı aracıyla olay yerinden uzaklaşan ve aracını hastane yakınında bir sokağa park ettiği belirlenen H.M.’nin ise kendi imkanlarıyla hastaneye geldiği öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde ve otomobilde inceleme yaparken, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

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