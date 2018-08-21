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Burdur'da tüberküloz çıkan 3 kurbanlığın eti imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 19:38 | Son Güncelleme

Burdur'da tüberküloz çıkan 3 kurbanlığın eti imha edildi

Burdur'da tüberküloz hastalığı çıkan 3 kurbanlık büyükbaş hayvanın etleri imha edildi.

Merkeze bağlı Çatağıl köyü ile Mehmet Akif Ersoy ve Kışla mahallelerinde Kurban Bayramı'ndan önce aldıkları kurbanlık büyükbaş hayvanlarını bayramın ilk günü evlerinin önünde kesen 3 kişi, hayvanların karaciğerinde ve akciğerde kitle olduğunu görünce durumu Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

Veteriner hekimlerce yapılan incelemenin ardından tüberküloz hastalığı tespit edilen hayvanların etleri imha edildi.

Hayvanlardan birinin sahibi veteriner hekim Şükrü Petek, yaptığı açıklamada, hayvan pazarından aldıkları kurbanlığın iç organlarını açtıklarında akciğerlerde tüberküloz hastalığını gördüklerini belirterek, "Hayvanda herhangi bir hastalık görülmüyordu, kestiğimizde fark ettik. Hayvanlara ilaç verildiğinden hastalığın teşhisi zor olabiliyor." dedi.

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Burdur büyükbaş imha kurban eti tüberküloz

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