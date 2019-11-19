HABER

Burdur’da vahşi cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 21:50 | Son Güncelleme

Burdur’da, 3 gündür kayıp olarak aranan çoban, ölü olarak bulundu.

Burdur’da, 3 gündür kayıp olarak aranan çoban, ölü olarak bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan çobanın oğlu, babasını öldürdüğünü itiraf etti.
Olay, Burdur’un Çelktikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünde yaşandı. İddiaya göre 3 gündür kayıp olarak aranan ve 10 yıldır çobanlık yapan Hasan Hüseyin Süzen (60), Demirli mevkisinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili olarak detaylı inceleme başlatan jandarma ekipleri, Hüseyin Sözen’in oğlu İsmail Süzen’i gözaltına aldı. Zanlının jandarmadaki ifadesinde babasını öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Cansız halde bulunan Hasan Hüseyin Süzen’in öldürüldükten sonra ateşe atılıp yakıldığı tespit edildi. Bir süre önce eşinden ayrılan çoban Sözen’in koyunları sattığı bilgisine de ulaşıldı.

PARTNERŞok iddia! 'Evliyken başka adamlarla...'Şok iddia! 'Evliyken başka adamlarla...'
Türkiye'de engelli olan çocuklar değil sistemTürkiye'de engelli olan çocuklar değil sistem
Ayşenur'un intiharına neden olmakla suçlanan kuzeni yakalandıAyşenur'un intiharına neden olmakla suçlanan kuzeni yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Genç milli boksörün şok ölümü! Yıkıldılar

Genç milli boksörün şok ölümü! Yıkıldılar

İSPARK değnekçileri hakkında yeni gelişme

İSPARK değnekçileri hakkında yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'deki zincirleme kaza trafiği felç etti

Trafiği felç etti! Araç bu hale geldi

Çocukların silahla oyunu kötü bitti

Çocukların silahla oyunu kötü bitti

Siyanür ile ilgili dikkat çeken açıklama! 'Bu bir toplu intihar değil, cinayettir'

Siyanür ile ilgili dikkat çeken açıklama! 'Bu bir toplu intihar değil, cinayettir'

Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen siyanürlü mektup olayında yeni gelişme

Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen siyanürlü mektup olayında yeni gelişme

Son dakika: PKK'ya ağır darbe! 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.