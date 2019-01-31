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Burdur'daki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 17:33 | Son Güncelleme

Ağlasun ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kızı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

Burdur'un Ağlasun ilçesinde apartman dairesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kızı öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, lise öğrencisi Ayten Keklik'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Furkan K. (20) hazır bulundu.

Maktulün annesi Huriye (42) ve babası Erdinç Keklik (42) ise duruşmaya Mersin'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Erdinç Keklik, sanığın en ağır cezayı almasını isteyerek, kızının kimlikteki yaşının gerçek yaşı olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık ve tanıkları da dinledikten sonra duruşmayı 11 Mart'a erteledi.

Lise öğrencisi Ayten Keklik, Sakarca Mahallesi Şişkin Sokak'taki apartman dairesinde, 31 Aralık 2017'de bıçaklanıp boğularak öldürülmüş, erkek arkadaşı Furkan K. tutuklanmıştı.

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ağlasun Ayten Keklik Burdur cinayet

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