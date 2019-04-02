Burdur'daki kazada ölen 3 kişinin cenazesi Bingöl'e gönderildi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da şarampole devrilen kazada hayatlarını kaybeden Rahim Işık (56) ile gelini Sibel Işık (30) ve torunu Esma Işık'ın (5,5) cenazeleri toprağa verilmek üzere Bingöl'e götürüldü. Kazada yaralanan babaanne Gülten Işık (57) ve Mila Işık (3) ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tefenni- Burdur Yolu'nun Beyköy kavşağında dün yaşanan kazada Rahim Işık'ın kullandığı 34 BDR 611 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, şarampole devrdildi. Kazada sürücü Rahim Işık ile otomobilde bulunan gelini Sibel Işık ve torunu Esma Işık yaşamlarını yitirdi. Eşi Gülten Işık ve diğer torun Mila Işık ise yaralandı. Babaanne ve torunu, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Rahim Işık, Sibel Işık ve Esma Işık'ın cenazeleri toprağa verilmek üzere Bingöl'e götürüldü.

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