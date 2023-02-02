HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Burgan Bank çalışma saatleri nedir? Burgan Bank şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Burgan Bank çalışma saatleri nedir? Burgan Bank şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

26.01.2023 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde bankacılıkla alakalı pek çok işlem internet üzerinden sanal ortamda yapılmaktadır. Burgan Bank müşterilerine internet üzerinden hizmet sunan bankalar arasında yer alır. Bu şekilde işlemleri gerçekleştirmek genel olarak vatandaşa kolay gelse de bazı işlemler için şubeye gidilmesi mecburidir. Şubeye gidecek bu müşteriler için banka çalışma saatlerini bilmek önemlidir. Ülkemizde şubeleri yer alan Burgan Bank'ın çalışma saatleri nedir, Burgan Bank şubeleri saat kaça kadar çalışıyor?

Burgan Bank çalışma saatleri nedir? Burgan Bank şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bankalar müşterilerine hizmet sunmak için günümüzün imkanlarını iyi değerlendirir. Mobil bankacılık ve internet bankacılığı son zamanlarda oldukça pratik hâle gelmiştir. Yinede bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bizzat banka şubelerine gitmek gerekebilir veya müşteri işini yüz yüze halletmeyi tercih etmek isteyebilir. Bu gibi durumlarda banka çalışma saatlerini önceden öğrenmiş olmak müşteriye kolaylık sağlayacaktır.

Burgan Bank saat kaçta açılıyor?

Burgan Bank müşterileri tarafından en sık sorulan sorulardan birisi banka şubelerinin kaçta açıldığıdır. Yapacağı işlemleri bizzat kendisi şubede bulunmayı seçen müşteriler Burgan Bank çalışma saatleri içerisinde işlemlerini halledebilirler. Burgan Bank açılış saati 09.00'dır. Burgan Bank mesai saatleri başlangıcı bayram veya özel günlerde değişiklik gösterebilmek ile birlikte genel olarak açılış saati 09.00’dur.

Burgan Bank öğle arası saatleri 12.00 ve 13.00 arasındadır. Burgan Bank şube çalışma saatleri özel durumlarda değişiklik gösterebiliyor olsa da genel olarak 09.00'da açılır ve öğle arası sonrasında kapanışa kadar hizmet vermeye devam eder. Müşteriler, Burgan Bank mesai saatleri içerisinde şubelerden bu saatler arasında hizmet alabilir.

Burgan Bank saat kaçta kapanıyor?

Burgan Bank müşterileri için en çok merak edilen sorulardan birisi de bankanın kapanış saatidir. Erken saatlerde çalışan yada vakti olmayan müşteriler için kapanış saatinin bilinmesi önemlidir. Burgan Bank kapanış saati 17.00'da son bulacak şekilde belirtilmiştir. Burgan Bank çalışma saatleri özel günler veya bayramlarda değişiklik gösterebiliyor olsa da genel olarak 17.00'dır. Burgan Bank şube çalışma saatleri tüm şubelerde aynı olacak şekilde yani 09.00 - 17.00 arasında düzenlemişse de bazı durumlarda farklılık olabilir.

Burgan Bank cumartesi günleri açık mı?

Burgan Bank kullanıcılarına hafta içerisinde hizmet veren bankalardan dır. Burgan Bank şubeleri cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Burgan Bank müşterileri banka şubesine gitmeden önce çalışma saatlerini bilmek isteyebilir. Çalışma saatlerini öğrenmek isteyen kişiler için Burgan Bank çalışma saatleri şu şekildedir:

  • Hafta içi: 09.00 - 17.30
  • Hafta sonu: Kapalıdır

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaretSaadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Erdoğan'dan canlı yayında altılı masaya sert tepki!Erdoğan'dan canlı yayında altılı masaya sert tepki!
Korkunç olay! Yeni doğan bebeğini poşet içinde 4'üncü kattan attıKorkunç olay! Yeni doğan bebeğini poşet içinde 4'üncü kattan attı
Anahtar Kelimeler:
banka çalışma saatleri burgan bank burganbank saat kaçta açılıyor burganbank çalışma saatleri

En Çok Okunan Haberler

Alkollü içecekler için yeni düzenleme! Artık satılamayacak…

Alkollü içecekler için yeni düzenleme! Artık satılamayacak…

3600 ek göstergede yeni düzenleme yolda! Memur ve emekli maaşlarına artış müjdesi!

3600 ek göstergede yeni düzenleme yolda! Memur ve emekli maaşlarına artış müjdesi!

Metin Uca ve Barbaros Şansal, havalimanında gözaltına alındı

Metin Uca ve Barbaros Şansal, havalimanında gözaltına alındı

Pierre Loti Lisesi de 'güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı

Pierre Loti Lisesi de 'güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı

Zühtü Arslan yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi

Zühtü Arslan yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi

13 Şubat öncesi son seçim anketi! Yüzde 1,6'lık fark...

13 Şubat öncesi son seçim anketi! Yüzde 1,6'lık fark...

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.