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Burhan Kuzu AK Parti'den ayrılıp DEVA'ya mı geçiyor? Kuzu'dan açıklama geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.10.2020 13:44 | Son Güncelleme

AK Partili eski milletvekili Anayasa Profesörü Burhan Kuzu'nun DEVA Partisi'ne geçeceği iddiası gündem yarattı. Konuyla ilgili Kuzu'dan açıklama geldi.

Burhan Kuzu AK Parti'den ayrılıp DEVA'ya mı geçiyor? Kuzu'dan açıklama geldi

AK Partili eski milletvekili Anayasa Profesörü Burhan Kuzu'nun Demokrasi ve Atılım Partisi'ne (DEVA) geçeceğine ilişkin iddia sosyal medyada ortaya atıldı.

Ortaya atılan iddialardan sonra "Deva" Twitter trend topic listesinin zivesine yerleşti.

Söz konusu iddialar gündem yaratırken Burhan Kuzu'dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kuzu iddiaları yalanlarken, şu ifadelere yer verdi;

"Bugün bazı sosyal medya sitelerinde partimden ayrılacağım yönünde haberler çıktı. Böyle bir durum söz konusu değildir. Ben Ak Partinin kurucularındanım. Kendi Evimdeyim. R.T.Erdoğan ile durmak yok yola devam."

burhan kuzu

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