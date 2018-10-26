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Burhaniye'de herkes loto talihlisini konuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 13:53 | Son Güncelleme

Dokuz haftadır devreden Süper Loto oyununda 24 milyon 541 bin liraya ulaşan rekor ikramiye Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki bir talihliye çıktı. İlçede herkes bu şanslı kişinin kimliğini merak ediyor.

Süper Loto’nun 575 haftasında dün gece Milli Piyango heyeti ile noter huzurunda çekilen ve 24 milyon 541 bin liraya ulaşan rekor ikramiye, kuponunu Burhaniye ilçesinden yatıran talihlinin oldu. 9 haftadır devreden Süper Lotoda şanslı numaralar 10, 18, 22, 26, 28, 32 olurken, ilçe halkı büyük ikramiye sahibini merak ediyor.

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VATANDAŞLAR KİM OLDUĞUNU ÖĞRENMEYE ÇALIŞTI

Sabahın erken saatlerinde Burhaniyenin Hürriyet Meydanındaki bayinin önüne gelen vatandaşlar talihlinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı. Şans oyunları bayisi Özgür Yılçın, "Daha önce de ikramiyelerimizi vermiştik. Milli Piyango’dan olsun, diğer şans oyunlarından olsun. Bu ilk değil yani. Ama en büyük ikramiye bizim verdiğimiz. Çıkana hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Burhaniyemizin böyle bir şeyle adını duyurmak bizim için güzel oldu. Hayırlı olsun. Merakla talihliyi bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
süper loto milli piyango Burhaniye Balıkesir

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
çok yazık etti kendisine dünyasını belki kazandı ama ahiretini zora soktu.
büyük keriz avı başladı..
büyük keriz avı başladı noter huzurunda !
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