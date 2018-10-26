Burhaniye'de herkes loto talihlisini konuşuyor

Süper Loto’nun 575 haftasında dün gece Milli Piyango heyeti ile noter huzurunda çekilen ve 24 milyon 541 bin liraya ulaşan rekor ikramiye, kuponunu Burhaniye ilçesinden yatıran talihlinin oldu. 9 haftadır devreden Süper Lotoda şanslı numaralar 10, 18, 22, 26, 28, 32 olurken, ilçe halkı büyük ikramiye sahibini merak ediyor.

VATANDAŞLAR KİM OLDUĞUNU ÖĞRENMEYE ÇALIŞTI



Sabahın erken saatlerinde Burhaniyenin Hürriyet Meydanındaki bayinin önüne gelen vatandaşlar talihlinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı. Şans oyunları bayisi Özgür Yılçın, "Daha önce de ikramiyelerimizi vermiştik. Milli Piyango’dan olsun, diğer şans oyunlarından olsun. Bu ilk değil yani. Ama en büyük ikramiye bizim verdiğimiz. Çıkana hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Burhaniyemizin böyle bir şeyle adını duyurmak bizim için güzel oldu. Hayırlı olsun. Merakla talihliyi bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

