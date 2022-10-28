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Burhaniye’de 185 kişi Aile Okulu Eğitimini tamamladı

28.10.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burhaniye ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı Aile Okulu Eğitimine 185 öğrenci velisi katıldı.

Burhaniye’de 185 kişi Aile Okulu Eğitimini tamamladı

Burhaniye ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı Aile Okulu Eğitimine 185 öğrenci velisi katıldı. Nadir Tolun Ortaokulunda başlayan eğitim tamamlanırken, velilerin belgeleri de törenle verildi.

Yurt genelinde yaklaşık bin Halk Eğitim Merkezinde başlatılan Aile Okulu Eğitimi Burhaniye’de ilgi gördü. 8 ayrı okulda açılan 10 kursa 185 veli katıldı. Nadir Tolun Ortaokulundaki 44 saatlik eğitimi tamamlayan velilerin belgeleri de Hayat Boyu Öğrenme biriminden sorumlu şube müdürü İzettin Zengin tarafından verildi.

Eğitimlere katılan vatandaşlara teşekkür eden İzettin Zengin, “İlçemizde Aile Okulu Eğitimleri çerçevesinde 8 farklı okul ve kurumda 10 adet kursta 185 kursiyer eğitim gördü. Eğitimlerin ilk ikisi Nadir Tolun Ortaokulu’nda tamamlandı. Katılanlara belgelerini veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Velilerimiz verilen eğitimlerden memnuniyetlerini belirterek eğitimlerin devamını talep ettiler” dedi.

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Burhaniye eğitim

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