Burhaniye’de, CHP’li Başkan Deveciler göreve başladı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ni kazanarak AK Parti'den belediyeyi devralan CHP'li Başkan Ali Kemal Deveciler, mazbatasını alarak göreve başladı.

Burhaniye ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, 19 bin 529 oy alarak Burhaniye Belediye Başkanı seçilen CHP’li Ali Kemal Deveciler, görkemli bir törenle görevine başladı. Saat 11.00'de İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Başkan Ali Kemal Deveciler, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk sunduktan sonra partililer ile belediyeye geldi. Belediye önünde güvercin uçuran Başkan Deveciler, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ardından belediye başkanlık makamına geçen Deveciler’i eski başkan Necdet Uysal karşıladı.

'ZAFER BURHANİYE'NİNDİR'

Görevi devir alan yeni Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Zafer bizim değil, Burhaniye'nindir. 31 Mart akşamı siyaset bitti. Şimdi hizmet zamanı. Edremit-Ayvalık arasında sıkışan Burhaniye’nin tanınırlığını artıracağız. Allah'ın izniyle herkesin başkanı olacağız. Bundan böyle hizmetlerimize başlayacağız. Demokratik bir seçim oldu. Seçim süresince hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Kardeşliğin devamı için elimizden geleni yapacağız. Necdet Uysal, benim ağabeyimdir. Bugün tüm eski başkanlarımız da burada. Biz her zaman onların tecrübelerinden yararlanacağız. Hepsine teşekkür ediyorum. Bize oy veren vermeyen herkesin başkanı olacağız. Hoşgörülü olacağız. Burhaniye’ye barışı getireceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Necdet Uysal da, görevi devrettiği Başkan Ali Kemal Deveciler'e, başarılar dileyerek, "Güzel bir seçim dönemi geçirdik. Hep birbirimize saygılı olduk. Ahlaklı ve adetli olmak çok güzel bir şey. Kemal bey uzun yıllardır siyasetin içinde olan bir arkadaşımız. Halkımız tercihini ondan yana kullandı. Kendisine başarılar diliyorum. Her zaman ihtiyaç duyduğunda destek olmaya hazırız" diye konuştu.

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