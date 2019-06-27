Burhaniye’de yazlıkçılar, dere kirliliğine tepki gösterdi

Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesindeki yazlıkçılar, Üyücek ve Kadıncık derelerindeki kirliliği yol kapatarak protesto etti.

İmko Tatil Sitesi'nde toplanan çevreci vatandaşlar, Edremit-Burhaniye sahil yolunda bulunan sitenin giriş yolunu kapatıp, ellerinde pankartlarla yürüdü. Çevreciler adına konuşma yapan İmko Sitesi Başkanı Mehmet Ali Uysal, kirliliğin önlenmesi için bugüne kadar çalmadık kapı bırakmadıklarını söyledi. Uysal, "Son olarak, 10 Haziran 2019 tarihinde Balıkesir’de Devlet Su İşleri 225.Bölge Müdürü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü ile BASKİ Genel Müdürü'nü ziyaret ederek konuyu defaten anlattık. Sorunun bir an önce çözülmesi, çözülmediği takdirde gerekli basın açıklaması ile kamuoyuna duyuracağımızı belirttik. Bugüne kadar herhangi bir önlem alınmadı. Kirlilik devam ediyor. Koku devam ediyor. Bazı işletmelerden derelere deşarj devam ediyor. Bunun sonucunda da denize akan ve sirkülasyonu olmayan canlıların ölümü yakında başlayacaktır. Bütün kamu kuruluşlarından ivedi olarak sorunun çözümünü talep ediyoruz. Çevremizin temizliği için mücadelemiz devam edecektir. Bizi yalnız bırakmayan bütün duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Yazlıkçılardan Abdurrahman Özdemir ise, “Biz derelerdeki kirliliğin önlenmesi için ne kadar çağrıda bulunsak da, kimse önlem almıyor. Derelerimiz çok kirli. Pislik yüzünden balıklarımız ölüyor. Önlem alınmasını bekliyoruz” dedi. Jandarma ekiplerinin de önlem aldığı eylem, olaysız şekilde sona erdi.

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