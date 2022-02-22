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Burkina Faso'da altın madeni dışında patlama: 60 kişi hayatını kaybetti

22.02.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün Burkina Faso'nun güneybatısındaki bir altın madeninde patlama oldu. Bölge yetkilileri 60 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. AFP Haber Ajansı'na göre, kayıplar arasında kadın ve çocukların da olduğu düşünülüyor.

Burkina Faso'da altın madeni dışında patlama: 60 kişi hayatını kaybetti

Dün Burkina Faso'nun güneybatısındaki bir altın madeninin dışında patlama oldu. Bölge yetkilileri 60 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. AFP Haber Ajansı'na göre, kayıplar arasında kadın ve çocukların da olduğu düşünülüyor.

Görgü tanıkları, patlamanın altın madenin hemen dışındaki bir pazar yerinde depolanan dinamitin ateş almasıyla gerçekleştiğini söyledi.

Onlarca yaralı çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Bölge savcılarının olay yerini ziyaret etmesinin ardından patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan bir kişini sorgusu devam ediyor.

Burkina Faso Haber Ajansı AIB, altın madeninin bir sonraki bildiriye kadar kapatıldığını aktardı.

Yerel lider Sansan Urbain Kambou, Reuters'a, alanda çalışan madencilerin çoğunun ülkenin başka yerlerinden gelen mülteciler olduğunu söyledi.

Afrika'nın en büyük altın üreticilerinden Burkina Faso'da pek çok uluslararası şirket maden işletiyor.

Resmi tahminlere göre ülkedeki altın üretiminin dörtte biri ise kaçak madenlerde yapılıyor ve bu madenlerde 1,5 milyon kişi çalışıyor.

MapBBC Batı Afrika muhabiri Nicolas Negoce, 2009'dan bu yana altının pamuğu geçerek Burkina Faso'nun temel ihracat malzemesi haline geldiğini söylüyor.

Ülkenin maden ve taş ocaklarından sorumlu bakanlığının verilerine göre, 2019'da 45 ton olan altın üretimi yüzde 20 artarak 2020 yılında 54 ton oldu.

Afrika ülkelerinde resmi olmayan madenlerde, sıklıkla ölümlerin yaşandığı kazalar gerçekleşiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Burkina Faso
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