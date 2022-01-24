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Burkina Faso'da askerler yönetime el koydu

24.01.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika ülkelerinden Burkina Faso'da ordu yönetime el koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Roch Kaboré'nin devrildiğini açıkladı. Devlet televizyonunda açıklama yapan bir subay, hükümetin ve parlamentonun feshedildiğini duyurdu.

Burkina Faso'da askerler yönetime el koydu

Afrika ülkelerinden Burkina Faso'da ordu yönetime el koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Roch Kaboré'nin devrildiğini açıkladı.

Devlet televizyonunda açıklama yapan bir subay, hükümetin ve parlamentonun feshedildiğini duyurdu.

Kabore'nin nerede olduğu bilinmiyor, ancak televizyondaki subay gözaltına alınan herkesin güvenli bir yerde olduğunu söyledi.

Darbe, askerlerin kışlalarını ele geçirmesi ve başkentte silah seslerinin duyulmasından bir gün sonra yaşandı.

Daha önce iktidardaki İlerleme için Halk Hareketi (PMP) Kabore ve bir bakanın bir suikast girişiminden kurtulduğunu açıklamıştı.

Pazar günü isyan eden askerler, komutanların görevden alınmasını ve İslamcı militanlarla savaş için daha fazla kaynak ayrılmasını talep etmişti.

AFP Haber Ajansına göre, Ordu'nun açıklamasında darbeye gerekçe olarak kötüleşen güvenlik durumu ve Kabre'nin ülkeyi birleştirememesi gösterildi.

Açıklama, daha önce adı duyulmamış bir grup olan Teminat ve Restorasyon için Vatansever Hareket, Fransızca yazılışının baş harfleriyle MPSR tarafından yapıldı.

Açıklamada "Ordunun tüm kesimlerini kapsayan MPSR, Cumhurbaşkanı Kabore'nin görevine son verme kararı aldı" denildi.

Roch Kaboré 2015'te göreve seçilmişti.

Açıklamadan önce, Afrika Birliği ve Batı Afrika ülkeleri bloku Ecowas, Burkina Faso'daki darbe girişimini kınamıştı. Ecowas, Kabore'nin güvenliğinden orduyu sorumlu tuttuklarını belirtmişti.

Başkentten gelen görüntülerde, cumhurbaşkanlığı tarafından kullanıldığı belirtilen, mermi delikleriyle kaplı, terk edilmiş zırhlı araçlar görülüyor.

Kabore, kriz başladığından bu yana kamuoyu önünde görülmedi, ancak subayın devrildiğini açıklamasından önce Twitter hesabından iki paylaşım yapıldı.

Kabore ilkinde, ülkesinin milli takımının Afrika Uluslar Kupası'ndaki galibiyetini kutlamış, ikincisinde de silahlananlara "ülkenin yüksek çıkarları için" silahlarını bırakma çağrısında bulunmuştu.

Paylaşımları Kabore'nin bizzat yapıp yapmadığı belirsiz.

Pazar günü yüzlerce kişi askerler lehine eylem yapmış ve bazıları iktidar partisinin genel merkezini yakmıştı. Daha sonra başkentte gece sokağa çıkma yasağı konuldu.

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