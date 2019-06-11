Burkina Faso'da terör saldırısı: 19 ölü

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı kişilerin Arbinda kentinde çevreye rastgele ateş açması sonucu 19 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

Çok sayıda evin de ateşe verildiği saldırıda, yüzlerce kişi korkudan evlerini terk etti.

Ülkede nisan ayından bu yana devam eden terör saldırılarında 62 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise evlerini terk etti.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor. Önceleri ülkenin kuzeyinde ve Sahel bölgesinde yoğunlaşan saldırılar, daha sonra batıya ve orta kesimlere de yayıldı.

Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde 1 Ocak 2019'tan itibaren olağanüstü hal ilan edildi.

