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Burnun şekil bozukluklarını düzeltmek mümkün

23.02.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burun yüzümüzde en dikkat çeken organlar arasında yer alıyor. Her bireyin burun şekli belirli nedenlere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Burun zamanla dışarıdan gelen etkilere göre göre şekillenebiliyor. Bu şekiller bazen göze hoş gelmeyebiliyor. Burun bozuklukları hem görsel açıdan hem de nefes almak açısından zorluk çıkartabiliyor. Burun bozukluklarını doğru müdahaleler ile çözmek mümkün hale geliyor.

Burnun şekil bozukluklarını düzeltmek mümkün

Burun estetikleri son zamanlarda en çok yaptırılan estetik operasyonlar arasında yer alıyor. Günümüzde estetiğe olan bakış açısının değişmesi insanların estetik operasyonları daha fazla tercih etmelerine sebep oldu. Burun estetiklerini tercih edenlerin en büyük sorunları arasında burun sırtında kemer, eğrilik, burun ucunun kalın ve düşük olması, burunun yüze göre geniş olması bulunuyor. Yapılan estetik operasyonların başarılı ve doğal sonuç vermesi için iyice araştırma yapmak gerekiyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ali Değirmenci burum şekil bozuklukları hakkında bilgiler verdi.

AMELİYATIMI KİME YAPTIRMALIYIM ?

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Burun birçok görevi olan organıdır. İlk ve en önemli görevi nefes alıp vermektir. Çünkü normal solunum burundan yapılır. Böylece solunan hava burunda ısıtılır, nemlendirilir, temizlenir ve akciğerlere öylece gönderilir. Ayrıca burunun koku ve tat alma görevleri de çok önemlidir. Burun içerisine açılan sinüsler ve bunların rahatsızlıkları da son yıllardaki teknolojik gelişmelerle oldukça değişiklikler ve başarılar kazanmıştır. Burunun görevlerinin sağlıklı olmasında ihtisas eğitimi sırasında her türlü burun rahatsızlığının ilaç ve cerrahi tedavisinin öğretildiği kulak, burun, boğaz uzmanı aynı zamanda bir baş boyun cerrahıdır.

BURUN ESTETİK OPERASYONLARI KULAK BURUN BOĞAZ HEKİMLERİ VE PLASTİK CERRAHLAR TARAFINDAN YAPILMALIDIR

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Burun estetik operasyonu, yüz estetik operasyonlarının içerisinde değerlendirilir. Amerikan yüz plastik ve rekonstrüktif cerrahi cemiyetinin üyelerinin %60’ı kulak, burun, boğaz uzmanları tarafından oluşturulmaktadır. Burun estetik operasyonları günümüzde kulak, burun, boğaz hekimleri ve plastik ve rekonstrüktif cerrahlar tarafından yapılmaktadır. Her iki branştaki hekimlerin özel ilgileri olabilir.

KİŞİNİN YÜZÜNE UYAN BURUN ŞEKLİ YAPILMALIDIR

Bizim estetik ameliyat prensibimiz, kişinin yüzüne uyan, abartılı, müdahale edilmiş görüntüsü vermeyen burun şeklini kazandırmaktır. Bunun belirlenmesi için, kişinin ve hekimin yapılacak değişiklikleri, fotoğraf üzerinde konuşması ve kişinin beklentilerinin anlaşması çok önemlidir. Güzel burun yoktur, güzel görünen burun vardır.

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BURUN AMELİYATINDA BURUN TIKANIKLIĞI DA DÜZELTİLİR

Burunu sadece estetik özellik arz eden bir organ olarak görmemekte diğer önemli görevlerinin de mutlaka sağlanması gerektiğine inanmaktayız. Tıkalı, fakat çok estetik kabul edilen bir burun şekli bizim için hiç muteber değildir. Kişi de bunun yarattığı tıbbı şikayetlerle er geç karşı karşıya kalacaktır.
Burun şekli bozukluğu olan kişilerde çoğunlukla burun içerisinde de eğrilik olduğu için aynı ameliyatta o da düzeltilir.

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