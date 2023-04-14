Burnundan ve gözünden akan siyah boyayla hayatının şokunu yaşadı! Panik anlarını paylaştı

TikTok'ta kadınların makyaj ve stillerini göstererek paylaştıkları hazırlanma videoları oldukça izleniyor. TikToker Holly'de kamera karşısında video çekiyordu. Göz makyajını yapan Holly, eyelinerı yanlış çekmesi üzerine gözünün bir anda siyaha döndüğünü gösterdi. Panik olan Holly, o anları paylaşarak gözünden ve burnundan akan siyah boyayı gösterdi.

5,8 milyondan fazla izlenen videoda göz kaleminin yumru hissini sevmediğini paylaşan Holly, eyeliner sürdükten sonra gözünü kırpıştırıyor. Gözünü açtığında siyah boyanın tüm gözünü kapladığını gören Holly, giderek yayılan boya karşısında şok oluyor.

Yaşadığı şok karşısında videoyu kesmesi gerektiğini söyleyen Holly, geri döndüğünde burnundan da boya aktığını gösteriyor. "Aman Tanrım," diyor çılgınca, gözü daha da kararırken. "Bağlantımı kesmem gerekiyor."

Holly tüm zorluklara rağmen siyah mürekkebin çoğunu çıkardığını, son tortuları sildiğini ve ardından bir kısmının hala gözünün beyazlarında olduğunu gösteriyor.

TikTok izleyicileri, Holly'nin durumu ne kadar sakin bir şekilde ele aldığına inanamadı.

"YENİ KORKU AÇILDI"

Sosyal medya kullanıcıları “Bu benim için bir panik atak olurdu. Dr. Google bana ölmek üzere olduğumu ve yaşamak için birkaç saniyem kaldığını söylerdi", "Yeni korku açıldı" yorumlarını yaptı.

Bazı kullanıcılar, mürekkep patlamasının, burnunuza en yakın gözünüzün köşesinden ve derinin altından uzanan, yüz kemiklerini ve burnu birbirine bağlayan nazolakrimal - veya gözyaşı - kanalından burnuna damlatmış olabileceğini belirtti.

WebMD, "Fazla sıvı gözyaşı kanallarından burna akar" diyor.



