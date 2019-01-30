Bursa 112’ye gelen 6 çağrıdan 5’i asılsız

Bursa’daki 112 komuta merkezine yılda 1 milyon 277 bin 500 çağrı geliyor. Bu gelen her 6 çağrıdan 5’i ise asılsız çıkıyor. 2019’dan itibaren verilecek eğitimlerle bu çağrıların yılda 365 binlere düşürülmesi hedefleniyor.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Merinos’taki Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada komuta merkezine geçen Akan, görevlilerden bilgi aldı. 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nin Türkiye için en temel hizmetlerden bir tanesi olduğunu ifade eden Akan, “Bu hizmetleri amacına uygun olarak kullanabilirsek çok daha değerli hizmetler veririz. Bursa rakamları 3 yıl öncesinde günde 12 bine yakın çağrı geliyordu. Bunların 600 tanesi gerçekti. Bu da işimizi zorlaştırıyordu. Bunun önüne geçebilmek için farkındalık eğitimleri yaptık. Eğitimlerde çok ciddi sonuçlar elde ettik. Geçen yıl itibariyle eğitim neticesinde 6 bin 500’lere düşürdük. Ama bunun yine 600 tanesi gerçek çağrıydı. Bu eğitimlerimize devam ettik. Yaklaşık 100 bin öğrencimizi eğittik. Bu vesile ile aileler de eğitilmiş oldu” dedi.