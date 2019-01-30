HABER

Bursa 112’ye gelen 6 çağrıdan 5’i asılsız

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 23:28 | Son Güncelleme

Bursa’daki 112 komuta merkezine yılda 1 milyon 277 bin 500 çağrı geliyor.

Bursa’daki 112 komuta merkezine yılda 1 milyon 277 bin 500 çağrı geliyor. Bu gelen her 6 çağrıdan 5’i ise asılsız çıkıyor. 2019’dan itibaren verilecek eğitimlerle bu çağrıların yılda 365 binlere düşürülmesi hedefleniyor.
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Merinos’taki Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada komuta merkezine geçen Akan, görevlilerden bilgi aldı. 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nin Türkiye için en temel hizmetlerden bir tanesi olduğunu ifade eden Akan, “Bu hizmetleri amacına uygun olarak kullanabilirsek çok daha değerli hizmetler veririz. Bursa rakamları 3 yıl öncesinde günde 12 bine yakın çağrı geliyordu. Bunların 600 tanesi gerçekti. Bu da işimizi zorlaştırıyordu. Bunun önüne geçebilmek için farkındalık eğitimleri yaptık. Eğitimlerde çok ciddi sonuçlar elde ettik. Geçen yıl itibariyle eğitim neticesinde 6 bin 500’lere düşürdük. Ama bunun yine 600 tanesi gerçek çağrıydı. Bu eğitimlerimize devam ettik. Yaklaşık 100 bin öğrencimizi eğittik. Bu vesile ile aileler de eğitilmiş oldu” dedi.

“Gelen 6 çağrıdan 5’i asılsız”
Amaçları hakkında bilgiler veren Akan, “Amacımız, 112 nedir? Hangi durumda aranmalıdır, aranmamalıdır? Farkındalık çalışması ile minik öğrencilerimizi eğiterek, bu sene çağrı sayısını 3 bin 500’lere düşürdük. Yine de 6 çağrıdan 5’i asılsız. 3 yıl öncesi 20 çağrıdan 19’u asılsızdı. Böylelikle işimiz daha da kolaylaştı. En azından asılsız çağrıları düşürdük. Hedefimiz toplam çağrı sayısını binlere düşürmek. Bunun için eğitim çalışmalarına devam edeceğiz” diye konuştu.
Bursa’da 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nin 1996 yılında kurulduğunu vurgulayan Akan, “Başlangıçta 3 ambulansla başlamıştık. Bugün, 120’ye yakın ambulansımız, 71 tane istasyonumuz var. Bini aşkın personelle bu hizmeti vermeye çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.
Bursa’nın strateji bir bölge olduğunu belirten Akan, “Yazın ve kışın ayrı bir yoğunluğu var. Geçiş güzergahında olması sebebiyle 112 Acil Sağlık Hizmetlerimizin hazır şekilde olması gerekiyor. 112 gerçekten kalp krizi, çarpma, düşme, trafik kazaları gibi durumda önemli bir kuruluştur. Bunu bu amaç içerisinde kullanmamız gerekir. Bu sistemi gereksiz çağrılarla meşgul etmemek lazım. Gereksiz yere meşgul ettiğimizde insanların hayatıyla oynamış olabiliriz. Gelinen noktada vatandaşımızın duyarlılığı söz konusu. Bu vesile ile vatandaşımıza teşekkür etmek istiyorum. Bize destek oluyorlar. Amacımız, gereksiz çağrıları aşağıya çekmek istiyoruz. İnşallah bundan sonraki çağrılar gerçek olsun” şeklinde konuştu.

Bursa 112’ye gelen 6 çağrıdan 5’i asılsız

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Kolonoskopi hangi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor?

Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Çok ayakta kalanlar dikkat! Sonunuz böyle olmasın

Oyun terapisi nedir? Çocuklarda oyun terapisi nasıl uygulanır?

Çocukların korkusunu oyun diliyle yenin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.