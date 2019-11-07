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Bursa Bilim Şenliği’nde meslekler yarışacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 12:00 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile BEBKA iş birliğiyle Millî Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın destekleri ile önümüzdeki yıl 9.’su gerçekleştirilecek olan Bursa Bilim Şenliği’nde meslek liseli öğrenciler yine hünerlerini sergileyecek.Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen ‘Meslekler Yarışıyor 2020’ yürütme kurulu toplantısı İbrahim Paşa Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bursa Bilim Şenliği’nde meslekler yarışacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile BEBKA iş birliğiyle Millî Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın destekleri ile önümüzdeki yıl 9.’su gerçekleştirilecek olan Bursa Bilim Şenliği’nde meslek liseli öğrenciler yine hünerlerini sergileyecek.
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen ‘Meslekler Yarışıyor 2020’ yürütme kurulu toplantısı İbrahim Paşa Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. “Ara Değil Aranan Eleman” sloganı ile duyurulan yarışmaların 16 farklı kategoride yapılması kararlaştırıldı. 20 - 23 Nisan tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan 9. Bursa Bilim Şenliği’nde meslek lisesi öğrencileri, alanında en iyi olabilmek için ter dökecek.
Meslekî ve teknik eğitimi teşvik etmek maksadıyla düzenlenen yarışmaların ana hedefi ise dünya çapında düzenlenen World Skills ve Euro Skills yarışmalarına temsilci gönderebilmek. Meslek Liseleri öğrencilerinin katılımı ile büyük bir çekişmeye sahne olacak yarışma, moda tasarım ve teknoloji, robotik ve kodlama, endüstriyel otomasyon teknolojileri, metal, makine, tekstil teknolojileri ile yiyecek içecek hizmetleri, pastacılık, güzellik ve saç bakım hizmetleri ile elektrik ve elektronik, motorlu araç teknolojileri, mobilya iç mekân tasarım, el sanatları, grafik ve fotoğraf, çocuk gelişimi ve eğitimi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme kategorilerinde gerçekleştirilecek. “Meslekler yarışıyor”da dereceye girenler birbirinden özel ödüllerin de sahibi olacak.

Bursa Bilim Şenliği’nde meslekler yarışacak

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