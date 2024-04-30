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  4. SON DAKİKA | 11 ilde 1 Mayıs gözaltıları! Bakan Yerlikaya duyurdu

SON DAKİKA | 11 ilde 1 Mayıs gözaltıları! Bakan Yerlikaya duyurdu

30.04.2024 13:29
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke etmeye yönelik hazırlık içinde bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, 11 ilde 58 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

SON DAKİKA | 11 ilde 1 Mayıs gözaltıları! Bakan Yerlikaya duyurdu

Son dakika: 1 Mayıs öncesi 11 ilde 'Bozdoğan-33' operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan şüphelilere yönelik 11 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-33' operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.

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Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

11 ilde sosyal medya üzerinden Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) propagandasını yapan, terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğuna dair bilgiler olan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provake etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan şahıslara yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-33” operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı.

Ayrıca Antalya ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya hesapları üzerinden Sol Terör Örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince İstanbul, Diyarbakır, Adana, Antalya, Bilecik, Mardin, Batman, Muğla, Muş, Şanlıurfa ve Van’da düzenlenen operasyonlarda;

İSTANBUL:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

Bölücü Terör Örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyette bulunan,
Terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olan, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve 1 Mayısı provake etme hazırlığı içinde olan 9 şüpheli yakalandı.

DİYARBAKIR:

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Diyarbakır merkezli Batman, İstanbul, Mardin, Muğla, Muş, Şanlıurfa ve Van’da düzenlenen operasyonlarda;
Nevruz Etkinliklerinde Bölücü Terör Örgütünün propagandasını yapan ve sosyal medya üzerinden 1 mayısa yönelik gösteri çağrısında bulunduğu tespit edilen 28 şüpheli yakalandı.

ADANA:

Adana İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;
Ateş yakarak ve çöp konteynerleriyle yolu trafiğe kapatarak kanunsuz gösterilere katıldığı tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.

ANTALYA:

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;
Nevruz etkinliklerinde Bölücü Terör Örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

BİLECİK:

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;
Geçmiş tarihlerde Bölücü Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu:

5 adet ruhsatsız tabanca,
3 adet av tüfeği
AK-47 tüfeği ve
Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Gözaltı Ali Yerlikaya
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