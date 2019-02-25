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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 18 dönümlük arazisini Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 17:51 | Son Güncelleme

BURSA Büyükşehir Belediyesi, Acemler'deki 18 dönümlük arazisini İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 18 dönümlük arazisini Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis etti

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi, Acemler'deki 18 dönümlük arazisini İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis etti. Arazi üzerinde inşa edilecek tesise Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü taşınacak. Yunus ekipleri için bir eğitim alanı da oluşturulacak olan arazi üzerinde belirlenecek bir alanda ise şehit polis Hayrettin Yılmaz'ın adı yaşatılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Acemler'de bulunan 18 dönümlük arazi, Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Araziye yapılacak tesise, halen İstanbul Caddesi'nde olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü taşınacak. Böylelikle Acemler'de ve bağlı yollarda yaşanan trafik sorunlarına anında müdahale sağlanabilecek. Tesiste ayrıca mesleğe yeni başlayan yunus polislerine eğitim verilecek ve çocuklar için Trafik Akademisi kurulacak. Asayiş Ekipler Amirliği de tesise taşınarak, olaylara şehrin merkezinden müdahale etme fırsatı yakalayacak.
Devir töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Emniyet teşkilatı şehrin güvenliği ile alakalı canla başla çalışmakta. Bizler geceleri evimizde dinlenirken, bayramımızı seyranımızı yaparken, onlar farklı noktalarda, meydanlarda görev yapıyorlar. 18 dönümlük bu alanda asayiş ve tüm motorlu ekiplerin konuşlandırılması için bir karar aldık. Milli Emlak nezdinde de gerekli yazışmalar ve çalışmalar yapıldı. Ayrıca emniyet müdürümüz ve teşkilatı tarafından belirlenecek alanda 23 Ekim 2018 tarihinde henüz gencecik yaşında görevi başında şehit olan yunus polis Hayrettin Yılmaz'ın ismi yaşatılacak" dedi.
En büyük sorunlarının Trafik Şube Müdürlüğü'nün doğru yerde olmaması olduğunu ifade eden Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak da "Bu konuda bir kısım çalışmalar yaptık. Belediyemiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile aldığımız destekler sonucu bu alanda konuşlanmamız konusunda bir uygun görüş belirledik. Bunun yanı sıra şehrimizde genel asayişin sağlanmasında, asayiş ekiplerimizin ve yunus timlerimizin daha etkin hizmet vermesi için onların da burada konuşlanması gerekiyordu" diye konuştu.
Bursa Valisi Yakup Canbolat da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın kararın alınmasında çok katkısı olduğundan belirterek, "Asayiş ve güvenlik hizmetlerinin yönetilebilmesi için personelimizin daha iyi imkanlarda hizmet sunacak kapasiteye ulaşması önemli" dedi.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 18 dönümlük arazisini Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis ettiBursa Büyükşehir Belediyesi, 18 dönümlük arazisini Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis ettiBursa Büyükşehir Belediyesi, 18 dönümlük arazisini Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis ettiBursa Büyükşehir Belediyesi, 18 dönümlük arazisini Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis etti

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