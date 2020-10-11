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  4. Bursa'da 28 yaşındaki kayıp genç ormanlık alanda kanlar içinde bulundu

Bursa'da 28 yaşındaki kayıp genç ormanlık alanda kanlar içinde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 22:54 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu ile Kocakonak Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda 28 yaşındaki kayıp şahıs yaralı olarak bulundu.

Bursa'da 28 yaşındaki kayıp genç ormanlık alanda kanlar içinde bulundu

Edinilen bilgilere göre 28 yaşındaki Kaan E.'den haber alamayan yakınları durumu İnegöl jandarma ekiplerine haber verdi.

ORMANLIK ALANDA KANLAR İÇİNDE BULUNDU

İhbar üzerine harekete geçen ekipler şahsı aramaya başladı. Arama çalışmalarına AFAD ekipleri de sevk edildi. Ekipler yaptıkları aramada şahsı ormanlık alanda kanlar içerisinde buldu.

KOYUNLARINI OTLATMAK İÇİN ORMANA GİTMİŞ

Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın ormanlık alana koyunları otlatmak için geldiği öğrenildi.

Öte yandan ekipler Kaan E'nin tedavisinin ardından nasıl bu hale geldiğini araştıracak. (İHA)

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