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Bursa'da 723 litre 'sahte içki' ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 22:59 | Son Güncelleme

Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 723 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da 723 litre 'sahte içki' ele geçirildi

Bursa Jandarma Komutanlığı ile Mudanya Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak ve sahte alkolle mücadele kapsamında yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda ilçedeki Yalıçiftlik Mahallesi’nde bir evden piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisine ulaştı. Takibin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere baskın yaptı.

Operasyonda U.A. ile M.A. gözaltına alındı, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 723 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüphelilerin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

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