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Bursa'da akılalmaz olay! Aracına aldığı yaralıyı yol kenarına bırakıp kaçtı

28.03.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kamyonete çarpan motosikletteki İlker Çetin ile Necmettin Battal yaralandı. Kamyonet sürücüsünün hastaneye götürmek için aracına aldığı Battal, kaza yerine yaklaşık 2 kilometre mesafede yol kenarında bulundu. Sürücünün Battal'ı bırakıp kaçtığı öne sürülürken, kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. İşte akılalmaz olayın detayları!

Bursa'da akılalmaz olay! Aracına aldığı yaralıyı yol kenarına bırakıp kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi’nde, İlker Çetin (28) yönetimindeki motosiklet, park yerinden çıkan kamyonete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Çetin ile arkasındaki Necmettin Battal (53) yaralandı.

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Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası kamyonet sürücüsü yaralılardan Necmettin Battal’ı aracına alarak bölgeden uzaklaştı. Sürücü İlker Çetin ise gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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YARALI YOL KENARINDA BULUNDU

Necmettin Battal, bir süre sonra kaza yerine yaklaşık 2 kilometre mesafede çevredekiler tarafından yol kenarında bulundu.

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Sürücünün yol kenarına bırakıp kaçtığı öne sürülen Battal da çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kamyonet sürücüsünü arıyor.

(DHA)

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trafik kazası Bursa
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