Bursa'da akılalmaz olay! Aracına aldığı yaralıyı yol kenarına bırakıp kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi’nde, İlker Çetin (28) yönetimindeki motosiklet, park yerinden çıkan kamyonete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Çetin ile arkasındaki Necmettin Battal (53) yaralandı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası kamyonet sürücüsü yaralılardan Necmettin Battal’ı aracına alarak bölgeden uzaklaştı. Sürücü İlker Çetin ise gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Necmettin Battal, bir süre sonra kaza yerine yaklaşık 2 kilometre mesafede çevredekiler tarafından yol kenarında bulundu.
Sürücünün yol kenarına bırakıp kaçtığı öne sürülen Battal da çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, kamyonet sürücüsünü arıyor.
(DHA)
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