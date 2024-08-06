Bursa'da akılalmaz olay! Hayatını 2 numara büyük ayakkabısına borçlu!

Bursa’da merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde semt pazarında seyyar satıcılık yapan K.D. (62) ile K.İ. arasında 'yer meselesi' yüzünden çıkan tartışmada silah konuştu. Kavgaya dönüşen tartışmada K.İ., tartıştığı kişiye doğru 2 el ateş açtı. Mermilerden biri K.D.'nin ayakkabısının burnuna denk geldi.

2 NUMARA BÜYÜK AYAKKABI GİYMİŞTİ

K.D.'nin ayak numarası 42 olmasına rağmen 44 numara giydiği ayakkabıya denk gelen kurşun sayesinde yaralanmadığı tespit edildi.

Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüpheli K.İ.'yi aynı mahallede yaklaşık 3 dakika sonra olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakaladı. K.İ. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır