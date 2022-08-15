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  4. Bursa’da akılalmaz olay! Trafikte yaptığı hareket ortaya çıktı, ekipler hemen harekete geçti...

Bursa’da akılalmaz olay! Trafikte yaptığı hareket ortaya çıktı, ekipler hemen harekete geçti...

15.08.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akılalmaz olay Bursa'da meydana geldi. Bir sürücü, aracıyla seyir halindeyken ayağının birini camdan çıkarıp yoluna devam etti. Görüntülerin ortaya çıkması ile birlikte polis ekipleri sürücüye cezai işlem uyguladı.

Bursa’da akılalmaz olay! Trafikte yaptığı hareket ortaya çıktı, ekipler hemen harekete geçti...

Olay, Mudanya Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ali E. isimli şahıs kullandığı otomobilde seyir halindeyken tek ayağını camdan çıkararak yoluna devam etti. Tehlikeli anları trafikteki başka bir sürücü kaydetti.

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TOPLAM 588 LİRA CEZA

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen trafik ekipleri sürücüye 'Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak' maddelerinden toplamda 588 TL cezai işlem uyguladı.

Öte yandan sürücünün belgesine psikoteknik raporu aldırılmak üzere el konuldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa trafik tehlike
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