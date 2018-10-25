Bursa'da asırlık saat PVC ile kaplandı! Görenler tepki gösterdi

Bursa'da Osmangazi ilçesi Tophane semtinde, ilk olarak Sultan Abdülaziz döneminde 1876 yılında yaptırılan Tophane Saat Kulesi, 1900'lü yıllarda yıkıldı. Saat kulesi, 1905 yılında kesme taştan tekrar inşa edildi. 33 metre yüksekliğinde, 6 katlı kulenin tamamında kesme taş kullanıldı. Ahşap merdivenle çıkılan kulenin her katının cephesinde, dikdörtgen bir pencere yer alıyor.

YENİ BİR RESTORASYON SKANDALI: PVC KAPLAMA



Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce yangın gözetleme kulesi olarak da kullanılan tarihi kulede son yapılan restorasyon çalışmasında PVC kaplama kullanıldı. Kulenin 6'ncı katı, PVC ile kaplandı. Kulede tarihi dokuyu bozan beyaz PVC, tepkilere neden oldu.

MİMARLAR ODASI'NDAN TEPKİ



DHA'da yer alan habere göre Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Ömer Faruk Şahin, tarihi kulenin 6'ncı katının da normalde kesme taştan yapıldığını söyleyerek, "Bu kısım kulenin eski fotoğraflarında mevcut. Normalde kesme taştan inşa edilmiş kısımda şimdi PVC kaplama yer alıyor. Yapının üst katındaki PVC kaplama bizleri çok üzüyor. Bu değerdeki bir ürüne daha özenli davranmak lazım" dedi.