Bursa'da bir kişi eski eşi ve emniyet ekibine baltayla saldırdı

Olay, cumartesi günü saat 03.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesindeki Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, boşandığı ve uzun süredir takip ettiği eski eşi Fulya Nilgün K.'yi (23), erkek arkadaşı Cesur B. (37) ile aracın içinde gören Kemal A., elindeki balta ile saldırdı. Aracın camlarını kırarak, Cesur B.'yi darbeden Kemal A., daha sonra eski eşine doğru yöneldi. Bu sırada devriye gezen 2 polis memuru ve 1 bekçi, olaya hemen müdahale ederek, kadını Kemal A.'nın elinden kurtardı.

Kemal A., çevreye zarar verirken, emniyet görevlilerine de zorluk çıkardı. Elindeki balta ile emniyet görevlilerine ve eski eşine saldıran Kemal A., ayağından vurularak, etkisiz hale getirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kemal A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Baltalı saldırganın polise direndiği ve güçlükle etkisiz hale getirildiği anlar ise anbean kameraya yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DHA

