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Bursa'da dehşet! Genç kadını göğsünden kurşunlayıp yola attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.02.2020 12:30 | Son Güncelleme

Bursa'da taksiden yola atıldığı iddia edilen genç kadının hastanede göğsünden tek kurşunla vurulduğu ortaya çıktı.

Bursa'da dehşet! Genç kadını göğsünden kurşunlayıp yola attılar

Olay, Bursa Nilüfer'e bağlı Çalı Mahallesi Çalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, ticari plakalı bir taksiden yola bir bayanın atıldığını gören vatandaşlar polise ve 112 ekiplerine haber verdi.

Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kadının tabanca ile göğsünden tek kurşunla vurulduğu belirlendi.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden ve isminin Elif A. olduğu öğrenilen 25 yaşındaki kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan olayın gerçekleştiği kavşaktaki güvenlik kameraları ile MOBESE kameralarını incelemeye alan polis ekipleri plakası alınamayan ticari taksinin peşine düştü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Taksi genç kadın

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