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Bursa'da ele geçirildi, 10 milyon dolar değer biçildi! Kayıp Barnabas İncili mi?

26.12.2023 11:59 | Son Güncelleme:
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Bursa’da 1. yüzyıla ait ceylan derisinden papirüs üzerine Aramice yazılı İncil ele geçirildi. 2 bin yıllık İncil için 10 milyon dolar değer biçilirken, alışveriş için buluşan 6 tarihi eser kaçakçısı, jandarmanın nefes kesen operasyonu ile yakalandı. 26 sayfalık tarihi eserin, kayıp Barnabas İncili olup olmadığının incelenmesi için müzeye verileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Bursa’da jandarma tarafından ele geçirilen 26 sayfalık ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış tarihi eser, Hz. İsa’nın havarilerinden Barnabas’ın kaleme aldığı ’kayıp’ İncil’in nerede olduğu tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da ikamet eden Abdurrahman A.’nın elinde bulunan tarihi eser niteliğindeki el yazması kitabı Bursa’da bir araya geleceği tarihi eser kaçakçılarına satacağı bilgisini alan Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsı takibe aldı.

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10 MİLYON DOLAR DEĞER BİÇTİLER

Bursa’da el yazması kitabı satın alacak kişi tarafından gönderilen eksperler kitabı inceledikten sonra İncil’e 10 milyon dolar değer biçti. Manisa ve İstanbul’dan geldikleri öğrenilen 6 tarihi eser kaçakçısı kitabı almak için bir kafede pazarlığa oturduklarında jandarma operasyonu ile kıskıvrak yakalandılar.

Gözaltına alınan 6 kişiden Abdurrahman A., Halil K. ve Seyithan Ş. çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Diğer 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

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’HAZRETİ İSA’ FİGÜRLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Birinci yüzyıl dönemine ait ceylan derisinden papirüs üzerine Aramice yazılı İncil’in üzerinde ’Hazreti İsa’ figürleri olduğu belirtildi.

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BARNABAS İNCİLİ NEDİR?

Rivayete göre Barnabas, Hazreti İsa’nın ana dilinde İncil’i kaleme alan en yakınındaki katiplerinden biri. O günden sonra gün yüzüne çıkamayan İncil’in 4 kopyasından biri 1981 yılında Hakkari’de bir mağarada köylülerce bulunuyor. Ancak o İncil’in de akıbetinin ne olduğu, kimler tarafından nereye götürüldüğü ve nerede saklandığı bilinmiyor.

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UZMANLAR İNCELİYOR

Bilirkişilerin yapacağı incelemenin ardından ele geçirilen tarihi eserin kayıp Barnabas İncili olup olmadığı kesinleşecek.

İHA

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