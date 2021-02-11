Bursa'da eski sevgili dehşeti! Kendisini terk eden kız arkadaşını bıçakladı

Edinilen bilgilere göre, Merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Kara Sokak'ta oturan Aydan T. eski erkek arkadaşı Erdal K'dan bir süre önde ayrıldı.

Aydan T'nin yanına giderek kendisiyle tekrar barışmak istediğini söyleyen Erdal K, olumsuz yanıt alınca bıçakla şahsa saldırdı.

Aydan T'yi kolundan ve karnından bıçakla yaralayan Erdal K. olay yerinden kaçtı.

Şahsın uzaklaştırmasının olduğu ve daha önceden de Aydan T'nin evine taşladığı öğrenildi.

Erdal K'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

(AA)

