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  4. Bursa'da feci kaza! Otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı

Bursa'da feci kaza! Otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı

24.03.2024 09:08
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı; 4 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 22.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Y.K. (23) yönetimindeki motosiklet, cadde üzerinden manevra yaparak dönüş yapan sürücü T.K. (53) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma da çarpan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı K.T.(24) havalanarak 30 metre sürüklendi.

Kaza sonucu motosikletteki 2 kişi ile otomobildeki yolcular L.K.(51) ve Yemenhanım K. (61) yaralandı. Yaralıların yardımına bir restoranda görevli personeller yetişti. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kaldırımda yürüyen bir kadının 5 saniye ile ölümden döndüğü anlar da kamera görüntülerinde yer aldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
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