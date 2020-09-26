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  4. Bursa'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan kamyonet hurdaya döndü

Bursa'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan kamyonet hurdaya döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 22:20 | Son Güncelleme

Bursa’da kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi, kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan kamyonet hurdaya döndü

Kaza, saat 19.30 sıralarında Derebent Mahallesi Yenişehir-İznik karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kamyonet ile Bursa’nın Yenişehir ilçesinden İznik ilçesi istikametine seyir halinde olan E.G. (27), bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri ve vatandaşların yardımıyla araç içinden çıkartılan E.G. ve E.Y. (34), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar burada yapılan tedavinin ardından tedbir amaçlı Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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