Bursa'da feci kaza! Sürücü ve kız arkadaşı hayatını kaybetti

Kaza, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi Hamzabey Mahallesi’nde Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de meydana geldi. Ercan Aslan (24) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp fabrika inşaat alanına girdi. Otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten taklalar atarak yuvarlandı.

ERCAN ASLAN OLAY YERİNDE, HALİME TOKSUN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden inşaatın bekçisinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Ercan Aslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Halime Toksun ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Halime Toksun da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Sürücü Ercan Aslan’ın cansız bedeni itfaiye ekiplerince çıkarılarak morga gönderildi. Hurdaya dönen otomobil de vinçle bölgeden kaldırıldı.

Kaynak: DHA





