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  4. Bursa'da feci kaza! Taklalar atarak metrelerce sürüklendi: 2 ölü

Bursa'da feci kaza! Taklalar atarak metrelerce sürüklendi: 2 ölü

15.03.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’daki korkunç kazada otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaçları devirdi. Daha sonra 50 metre boyunca taklalar atan otomobilde bulunan 1’i kadın 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Bursa'da feci kaza! Taklalar atarak metrelerce sürüklendi: 2 ölü

Korkunç kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hicret Er idaresindeki otomobil, sürücüsün kontrolünden çıkarak yol kenarında ağaçlara vurduktan sonra taklalar attı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Hicret Er ve yanında bulunan Serdar Demir (39) sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni Savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Öte yandan otomobilin kaldırıma çarparak havalandığı ve yol kenarındaki ağaçları devirerek 50 metre boyunca taklalar attığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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